نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "موسم استثنائي" المقاولون العرب تطالب بإلغاء الهبوط في الموسم الحالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم محمد عادل المشرف العام على الكرة في نادي المقاولون العرب بطلب لرابطة الأندية المصرية المحترفة من أجل إلغاء الهبوط في الموسم الحالي.

وطالب المقاولون اعتبار الموسم القادم استثنائي للدوري، كما قدم مقترحين الأول إقامة الدوري على 3 مجموعات بين 21 فريقًا، والمقترح الثاني هو إقامة الدوري على مجموعتين بين 22 فريقًا، وتصعيد الفريق الذي احتل الترتيب الثالث في دورة الترقي.

هبوط تاريخي

وهبط الثلاثي المقاولون العرب، بلدية المحلة، الداخلية لدوري المحترفين بعد صراع ومنافسة قوية بجانب فاركو والإسماعيلي.

وعلى الجانب الاخر صعد كلا من بتروجيت وغزل المحلة بعد التواجد في صدارة ووصافة دوري المحترفين بينما صعدت حرس الحدود بعد المنافسة في دورة الترقي.

وحتى الان لم يعلن شكل مسابقة النسخة القادمة للدوري والتي اقترحت عدة أشكال لإقامة المسابقة.