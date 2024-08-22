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أحمد جودة - القاهرة -



رد مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على حقيقة وصول عرض رسمي من نادي رين الفرنسي، للتعاقد مع أحمد نبيل كوكا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

الأهلي يكشف لـ "دوت الخليج" حقيقة عرض رين الفرنسي لضم كوكا

وأشارت تقارير صحفية خلال الساعات القليلة الماضية، عن تلقي النادي الأهلي فاكسًا رسميًا من النادي الفرنسي، للتعاقد مع كوكا، مقابل 2.5 مليون يورو.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج"، أن الكلام المنتشر عن هذا الأمر، غير صحيح على الإطلاق ولا توجد أي عروض رسمية في الوقت الحالي للتعاقد مع اللاعب.

وأضاف: "ما حدث هو مجرد استفسار شفوي عن إمكانية التنازل عن خدمات كوكا، وحال وصول عرض رسمي سيتم عرضه على السويسري مارسيل كولر المدير الفني، لحسم موقفه وإذا وافق على رحيله سنبدأ في التفاوض على السعر المطلوب".

وكان النادي الأهلي وافق في وقت سابق على رحيل محمد عبدالمنعم مدافع الفريق إلى نادي نيس الفرنسي، مقابل 4 ملايين يورو بالإضافة إلى مليون يورو متغيرات و10% من نسبة إعادة البيع.