تشيلسي يهزم سيرفيت بثنائية نظيفة في دوري المؤتمر الأوروبي

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أحمد جودة - القاهرة - تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي من تحقيق الفوز أمام نظيره سيرفيت بثنائية نظيفة في المباراة التي أقيمت مساء الخميس على ملعب "ستامفورد بريدج"، وذلك في إطار ذهاب الدور المؤهل لدوري المؤتمر الأوروبي.

أحداث مباراة تشيلسي سيرفيت في دوري المؤتمر الأوروبي

سجل كريستوفر نكونكو لاعب تشيلسي أول أهداف اللقاء لصالح البلوز في الدقيقة 50 عن طريق ركلة جزاء، نفذها نكونكو بتسديدة قوية، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وأهدر مارك جويو فرصة هدف محقق لصالح تشيلسي في الدقيقة 52، بعد أن سدد الكرة برعونة والمرمى خالي ليتمكن الحارس من التصدي لها.

وأحرز نونو مادويكي الهدف الثاني لصالح تشيلسي في الدقيقة 76، بعد تمريرة رائعة من فرنانديز إلى زميله مادويكي الذي استقبلها بقدمه اليسرى ثم سدد الكرة بالقدم اليمنى من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليسرى للمرمى.