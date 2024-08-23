نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سامح يوسف: يجب أن يضع اتحاد الكرة مصلحة مصر قبل الأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال سامح يوسف، لاعب الزمالك السابق أن اتحاد الكرة والرابطة يجب أن يتجنبوا المشاكل والتأجيلات التي حدثت الموسم الحالي، وأن يضع مصلحة مصر قبل الأندية.

وأشار سامح يوسف في تصريحات لبرنامج زملكاوي، مع الإعلامي مينا ماهر على قناة الزمالك، أن المنتخب سيدفع ثمن ارهاق اللاعبين في مباريات الدوري والكأس، وعدم منح حسام حسن المدير الفني الوقت الكافي لإقامة معسكره المقبل.

وفي سياق آخر، قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز منح اللاعبين راحة لمدة 4 أيام عقب وداع بطولة كأس مصر أمام طلائع الجيش.

معسكر إعداد مغلق بالإسكندرية للاعبي الزمالك

ويخضع اللاعبون لقياسات بدنية وفحوصات طبية يومي 26 و27 أغسطس الجاري، قبل استئناف التدريبات يوم 28 من الشهر الجاري تحت قيادة البرتغالي جوميز استعدادًا للموسم الجديد.

واستقر الجهاز الفني على الانتظام في معسكر إعداد مغلق بالإسكندرية بداية من يوم 29 أغسطس الجاري، استعدادًا للموسم المقبل.