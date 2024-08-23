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أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق ومحبي الكرة الإيطالية لمتابعة مباراة سيلتا فيجو وفالنسيا وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني في الموسم الحالي.

موقف سيلتا فيجو وفالنسيا في جدول الدوري الإسباني

احتل سيلتا فيجو المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني في الموسم الماضي برصيد 41 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 10 مباراة وتعادل في 11 مباراة وخسر 17 مباريات.

في حين احتل فالنسيا المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإسباني في الموسم الماضي برصيد 49 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 13 مباراة وتعادل في 10 مباريات وخسر 15 مباراة.

موعد مباراة سيلتا فيجو وفالنسيا في الدوري الإسباني

من المقرر أن تقام مباراة سيلتا فيجو وفالنسيا يوم الجمعة 23 أغسطس 2024 على إستاد بالايدوس معقل سيلتا فيجو وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإسباني في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة التاسعة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وفاز سيلتا فيجو على ديبورتيفو ألافيس بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى من الليجا بينما خسر فالنسيا من برشلونة بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

يحتل سيلتا فيجو المركز الأول برصيد 3 نقاط في جدول الدوري الإسباني بينما يحتل فالنسيا المركز السابع عشر بلا رصيد من النقاط.