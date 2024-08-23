نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد أهم مباريات اليوم الجمعة 23- 8- 2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق مساء اليوم الجمعة الموافق 23 أغسطس الجاري، مواجهات من العيار الثقيل، في جميع البطولات، سواء في البطولات المحلية أو العالمية ويعد أبرزهم مباريات الدوري الإسباني.

مواعيد أهم مباريات دوري أبطال إفريقيا اليوم

مولودية الجزائر ضد واتانجا الليبيري، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي على قناة السادسة الجزائرية.

أهم مباريات اليوم في الدوري الإسباني

إشبيلية ضد فياريال في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر والنصف مساءًا بتوقيت أبو ظبي، على قناة beIN Sports 3HD.

أهم مباريات الدوري الألماني اليوم

باير ليفركوزن ضد بروسيا مونشنجلادباخ، الساعة التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على قناة beIN Sports 5.

مباريات الدوري الفرنسي اليوم

باريس سان جيرمان ضد مونبيليه، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر إلا ربع بتوقيت أبو ظبي على قناة beIN Sports 1HD.