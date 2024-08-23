نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول المقبلة في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يريد محبو مشاهدة المصري محمد صلاح في جميع أنحاء العالم، وخاصة الوطن العربي، معرفة موعد مباراة ليفربول المقبلة في الدوري الإنجليزي بموسمه الجديد 2024-2025.

ويلتقي ليفربول مع نظيره برينتفورد يوم الأحد المقبل 26 أغسطس 2024 على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي.

وكان الريدز بقيادة مدربه الجديد سلوت قد فاز في أولى جولات البريميرليج أمام إبسويتش تاون بهدفين نظيفين.

موعد مباراة ليفربول ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي

تبدأ أحداث مباراة ليفربول ضد برينتفورد يوم الأحد المقبل في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي

تمتلك إدارة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباراة ليفربول ضد برينتفورد مساء الأحد المقبل، عبر قنواتها.