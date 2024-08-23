نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي نظيره إبسويتش تاون غدًا السبت 24-8-2024 على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان السيتيزن قد حقق الفوز أمام نظيره تشيلسي بهدفين دون رد، وذلك في إطار الجولة الأولى من البريميرليج.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد إبسويتش في الدوري الإنجليزي

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة مانشستر سيتي ضد إبسويتش تاون غدًا السبت في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد إبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي

تمتلك إدارة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباراة مانشستر سيتي ضد إبسويتش تاون مساء غد السبت، عبر قنواتها.