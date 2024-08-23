موعد مباراة باريس سان جيرمان ومونبلييه في الدوري الفرنسي

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أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبي كرة القدم الفرنسية مباراة باريس سان جيرمان ومونبيليه وذلك ضمن منافسات الدوري الفرنسي في الموسم الحالي.

موقف باريس سان جيرمان ومونبيليه في جدول الدوري الفرنسي

احتل باريس سان جيرمان المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الفرنسي في الموسم الماضي برصيد 76 نقطة حصدها من 34 مباراة، حيث فاز في 22 مباراة وتعادل في 10 مباراة وخسر مبارتين.

في حين احتل مونبيليه المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي في الموسم الماضي برصيد 41 نقطة حصدها من 34 مباراة، حيث فاز في 10 مباريات وتعادل في 12 مباراة وخسر 12 مباراة.

وتعادل مونبيليه مع ستراسبورج في الجولة الأولى من الدوري الفرنسي بينما فاز باريس سان جيرمان على لوهافر بأربعة أهداف مقابل هدف في نفس الجولة.

يحتل باريس سان جيرمان المركز الثاني برصيد 3 نقاط في جدول الدوري الفرنسي بينما يحتل مونبيليه المركز التاسع برصيد نقطة واحدة.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ومونبيليه في الدوري الفرنسي

من المقرر أن تقام مباراة باريس سان جيرمان ومونبيليه يوم الجمعة 23 أغسطس 2024 على ملعب حديقة الأمراء وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الفرنسي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الحادية عشر إلا ربع مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.