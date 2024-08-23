انت الأن تتابع خبر سعود عبد الحميد يعلن فسخ عقده رسمياً من الهلال ويؤكد استلام كافة مستحقاته المالية... بيان مفاجئ صدم الزعيم! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن النجم السعودي سعود عبد الحميد، استلامه جميع المبالغ لصالحه الناتجة عن فسخ عقده من نادي الهلال.

ونشرت صفحة منسوبة للاعب السعودي على موقع "أنستجرام" الإعلان المفاجئ الذي صدم جماهير نادي الهلال السعودي.

وبالبحث عن الحساب تبين أن الصفحة مزورة ولا تمت للاعب السعودي بأي صلة وأن الإعلان مجرد شائعة لا أكثر.

ةيتطلع سعود عبد الحميد، الظهير الأيمن للهلال، لتحقيق حلم الاحتراف الخارجي، بعدما ارتبط اسمه مؤخرا بالرحيل عن صفوف "الزعيم" في صيف 2024.

وارتبط نجم الهلال المخضرم بقوة بالانتقال إلى روما الإيطالي خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بعدما أبدى الأخير رغبته في ضم اللاعب، وهو ما يؤزم خطط "الزعيم" قبل الموسم الجديد.

وتهدد 3 أزمات احتراف سعود عبد الحميد خلال الفترة المُقبلة، على رأسها رغبة الهلال أولا في التعاقد مع ظهير عالمي بدلا منه، حيث ارتبط مؤخرا بضم البرتغالي جواو كانسيلو، لاعب مانشستر سيتي أو زميله الإنجليزي كايل ووكر.

ويأتي التعاقد مع ظهير أجنبي على رأس طلبات المدرب البرتغالي جورجي جيسوس من أجل تدعيم الجبهة اليمنى قبل خوض العديد من التحديات الصعبة على المستويين المحلي والقاري.

أما الأزمة الثانية تكمن في رغبة الهلال في الحصول على أكبر عائد مادي من الصفقة، رغم أن اللاعب يتبقى له موسم وحيد في عقده مع النادي السعودي، في الوقت الذي رفض فيه تجديد عقده خلال أكثر من مناسبة.

وتتمثل الأزمة الثالثة في الخوف من عودة اللاعب إلى الملاعب السعودية نحو فريق آخر، حيث خرجت تقارير صحفية في الفترة الأخيرة تشير إلى أن سعود مرشح بقوة للعودة إلى اتحاد جدة، وهو ما يخشى منه "الزعيم".