لأجل عيونكم.. الزمالك يفاجئ جماهيره بصفقة مدوية بعد الخروج من كأس مصر

انت الأن تتابع خبر لأجل عيونكم.. الزمالك يفاجئ جماهيره بصفقة مدوية بعد الخروج من كأس مصروالأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - عقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب ، جلسة خاصة مع أعضاء المجلس بالكامل للنظر في أحوال الفريق ، وقد لجأ المجلس إلى حيلة ذكية ، للحد من غضب الجماهير البيضاء، لاسيما بعد الموسم الكارثي الأخير ، يأتي عقب الخروج الأخير، من بطولة كأس مصر على يد فريق طلائع الجيش في المباراة الأخيرة التى أقيمت بينهما .
وفي خلال الجلسة المنعقدة
- أكد أعضاء المجلس بالكامل أنهم غير راضيين عن مستوى الفريق في الموسم الأخير ، ويسعون لتصحيح الأخطاء ، يأتي ذالك بعد خروج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز هذا الموسم ببطولة واحدة هي بطولة الكونفدرالية الإفريقية التي توج بها على حساب فريق نهضة بركان المغربي، وقد أنهى الأبيض بطولتي الدوري الممتاز في المركز الثالث ، ثم ودع بطولة كأس مصر أمام طلائع الجيش.
- وقد أكد مصدر من داخل النادي الزمالك في تصريحات إعلامية، عن تحرك مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب ، لتعديل الأوضاع في صفوف الفارس الأبيض، بعد الخروج “المزري” الأخير من بطولة الكأس.
- وبين المصدر أن مجلس إدارة الزمالك، بصدد الإعلان خلال الساعات القادمة، عن صفقة” مدويه” للحد من غضب جماهير القلعه البيضاء ، والتصحيح المسار من جديد داخل صفوف الفريق ، واكد أن اللاعب المغربي “أشرف بن شرقي” تم حسم انضمامه للفريق بعقد لمدة ٣ مواسم مقابل مليون دولار في الموسم.
- وأكد المصدر أيضا ، أن المجلس قد أتم توفير مقدم عقد اللاعب “بن شرقي* خلال الساعات القليلة الماضية واللاعب سيحضر خلال ساعات إلى النادي للتوقيع الرسمي .