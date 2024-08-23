لأجل عيونكم.. الزمالك يفاجئ جماهيره بصفقة مدوية بعد الخروج من كأس مصر

انت الأن تتابع خبر لأجل عيونكم.. الزمالك يفاجئ جماهيره بصفقة مدوية بعد الخروج من كأس مصروالأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب ، جلسة خاصة مع أعضاء المجلس بالكامل للنظر في أحوال الفريق ، وقد لجأ المجلس إلى حيلة ذكية ، للحد من غضب الجماهير البيضاء، لاسيما بعد الموسم الكارثي الأخير ، يأتي عقب الخروج الأخير، من بطولة كأس مصر على يد فريق طلائع الجيش في المباراة الأخيرة التى أقيمت بينهما .

وفي خلال الجلسة المنعقدة