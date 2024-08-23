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أحمد جودة - القاهرة - اقترب نادي برشلونة الإسباني من حسم صفقة التعاقد مع فيدريكو كييزا نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

برشلونة يضم صفقة جديدة في الميركاتو الصيفي

ووفقًا للقناة الثالثة الإسبانية، فإن النادي الكتالوني بات قريبًا جدًا من حسم صفقة الحصول على خدمات كييزا من السيدة العجوز.

وأضافت القناة الإسبانية بأن كييزا وافق على تخفيض راتبه الذي يتقاضاه من أجل تسهيل مهمة انتقاله إلى صفوف الفريق الكتالوني.

وأوضحت أن برشلونة قيّم اللاعب بـ 14 مليون يورو وسيحاولون خفض السعر بشكل أكبر خلال الأيام الأخيرة من عمر الميركاتو الصيفي.

