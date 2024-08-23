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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية عن آخر تطورات مفاوضات نادي برشلونة الإسباني للحصول على خدمات البرتغالي رافائيل لياو نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

هل ينتقل رافائيل لياو إلى برشلونة؟

وقال الصحفي الإسباني خوسيه الفاريز:"أستطيع أن أقول أن برشلونة يتحدث مع ميلان حول لياو وتم وضع أرقام أولية وهناك حديث عن لاعبين يمكنهم الدخول في العملية".

‏وأضاف:"رسالة المدير العام اليوم صحيحة، لكن في الوقت الحالي ومن خلال مينديز، تحدث برشلونة مع ميلان، تحدثوا عن أرقام قريبة من 100 مليون وكان هناك الحديث عن اسم معين".

‏وتابع:"هناك لاعبين محددين في العملية، هذا لا يعني أن لياو سيوقع لبرشلونة لا، في برشلونة يقولون لي المطلوب هُو الحكمة والهدوء، هناك وقت حتى نهاية الميركاتو والأسبوع المقبل سيكون مجنونًا".