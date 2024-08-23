انت الأن تتابع خبر نجم ريال مدريد يتحدث عن كريستيانو بهذا الامر الغير متوقع ! اليك التفاصيل والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - في إنجاز جديد يعكس مكانة كريستيانو رونالدو كأحد أبرز الشخصيات الرياضية في العالم، أثبت النجم البرتغالي مرة أخرى قدرته على التفوق والتميز على مختلف الأصعدة. فقد أطلق رونالدو قناته الرسمية على موقع يوتيوب وهو حدث أحدث ضجة واسعة في عالم السوشيال ميديا.
نجم ريال مدريد يتحدث عن كريستيانو بهذا الامر الغير متوقع
- تمكن رونالدو المعروف بتفوقه على المستطيل الأخضر، من تحقيق إنجاز رقمي غير مسبوق بإطلاق قناته الخاصة على "يوتيوب"، حيث جمع ما يقرب من 14 مليون متابع في أقل من 24 ساعة.
- هذا الرقم القياسي جعل منه أول شخصية عامة تحقق هذا العدد الضخم من المتابعين في وقت قياسي، مما يبرهن على مدى تأثيره الواسع وشعبيته الجارفة. في غضون ساعات قليلة من إطلاق قناته، حصل قائد النصر السعودي على الدرع الذهبي من يوتيوب، وهو تكريم يعكس النجاح الكبير الذي حققه في هذا المجال.
- هذا الإنجاز لم يمر دون أن يثير إعجاب لاعبين آخرين في عالم كرة القدم. من بين هؤلاء اللاعبين، كان البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد الإسباني، الذي لم يخف إعجابه الكبير بكريستيانو رونالدو. فقد علق فينيسيوس على مقطع فيديو يظهر رونالدو وهو يحمل الدرع الذهبي قائلا: مدمن على تحطيم الأرقام القياسية تعكس هذه الكلمات مدى تقدير فينيسيوس لإنجازات رونالدو ورغبته في الإشادة بنجاحاته المستمرة.
- جدير بالذكر أن فينيسيوس جونيور كان قد أصر على ارتداء الرقم 7 في ريال مدريد، وهو الرقم الذي ارتبط بشكل وثيق بكريستيانو رونالدو خلال فترة وجوده في النادي الملكي. هذا الاختيار لم يكن مجرد مسألة رمزية، بل كان تعبيرًا واضحًا عن مدى تأثر فينيسيوس برونالدو وإعجابه به كأيقونة رياضية.
- إن إنجازات كريستيانو رونالدو، سواء على أرض الملعب أو في عالم السوشيال ميديا، تبرهن على مدى تأثيره الكبير في الرياضة وفي قلوب مشجعيه على مستوى العالم. ومع هذا النجاح الجديد في عالم "يوتيوب"، يواصل رونالدو إثبات نفسه كأحد أبرز وأهم الشخصيات الرياضية في عصرنا الحالي.