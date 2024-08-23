شروط الاستدامة تعرقل مفاوضات الهلال لضم متعب الحربي ! تفاصيل وكواليس

انت الأن تتابع خبرشروط الاستدامة تعرقل مفاوضات الهلال لضم متعب الحربي ! تفاصيل وكواليس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفادت تقارير صحفية بأن صفقة انتقال متعب الحربي، ظهير أيسر نادي الشباب، إلى الهلال قد تواجه خطر الفشل في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بسبب التحديات المالية المتعلقة بالتعاقدات الجديدة.

شروط الاستدامة تعرقل مفاوضات الهلال لضم متعب الحربي