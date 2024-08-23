انت الأن تتابع خبر "بعد خروج الزمالك من الكأس".. أمر عجيب يحدث في كأس مصر لأول مرة منذ 13 عام | صدمه للجماهير والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ودع نادي الزمالك بطولة كأس مصر من دور الـ16 بعد هزيمته أمام طلائع الجيش مساء الخميس في استاد السلام. وانتهت المباراة بالتعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي، قبل أن تُحسم النتيجة بركلات الترجيح لصالح طلائع الجيش 5-4.

إقصاء الزمالك يفتح المجال لتغيير تاريخي في البطولة

مع خروج الزمالك من البطولة، واعتذار الأهلي عن عدم المشاركة، تشهد كأس مصر حدثًا تاريخيًا لأول مرة منذ 13 عامًا. فمنذ موسم 2010-2011، وتوج فريق إنبي باللقب، لم تخرج البطولة من قبضة الأهلي والزمالك. خلال هذه الفترة، أقيمت البطولة 11 مرة، وأُلغيت في موسم 2011-2012 عقب حادثة بورسعيد.

تاريخ البطولة في ظل سيطرة القطبين