الرياضة

تشكيل أهلي جدة أمام العروبة في دوري روشن السعودي

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أحمد جودة - القاهرة - استقر الألماني ماتياس يايسله مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة على تشكيل فريقه لمواجهة فريق العروبة اليوم الجمعة الموافق 23 أغسطس الحالي بستاد الأمير عبدالله الفيصل ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة أهلي جدة والعروبة

وتنطلق صافرة بداية مباراة أهلي جدة والعروبة مساء الجمعة في تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 10:00 بتوقيت أبوظبي.

تشكيل أهلي جدة أمام العروبة

حراسة المرمى: ميندي

خط الدفاع: مجرشي، ديميرال، ايبانيز، الحريجي.

خط الوسط: كيسي، الجهني، محرز.

خط الهجوم: فيرمينو، النابت، دارسي.

القنوات الناقلة لمباراة والعروبة

تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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