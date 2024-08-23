نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ضمك والخليج في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر كوزمين كونترا مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك على تشكيل فريقه لمواجهة فريق الخليج اليوم الجمعة الموافق 23 أغسطس الحالي بستاد ضمك ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة ضمك والخليج

وتنطلق صافرة بداية مباراة ضمك والخليج مساء الجمعة في تمام الساعة 7:10 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 8:10 بتوقيت أبوظبي.

تشكيل ضمك أمام الخليج

حراسة المرمى: هوساوي

خط الدفاع: سنوسي، الرشيدي، شافعي، العنزي.

خط الوسط: منشي، طارق حامد، حريصي.

خط الهجوم: صولان، مكين، نكودو.

ويأتي تشكيل الخليج كالتالي:-

حراسة المرمى: سيهيتش

خط الدفاع: سعيد آل حمسل، نايف، لوبيز، ريبوتشو.

خط الوسط: حمزي، وو يونج جونج، رودريجيز.

خط الهجوم: السالم، محمدشريف، فابيو.

القنوات الناقلة لمباراة ضمك والخليج

تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.