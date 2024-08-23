انت الأن تتابع خبر محمد صلاح حزين ويخفي قلقه بابتسامة معهودة.. "تصرفاته فضحته" والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - فتح ليفربول المحترف فى صفوفه النجم المصري محمد صلاح، الباب أمام التكهنات والتفسيرات المتباينة، بين العديد من الأشخاص، بشأن حال الفرعون المصري، فى ظل عدم طرق الباب من أجل التجديد له بالتزامن مع اقتراب انتهاء تعاقده مع الفريق.
وفى هذا الصدد
- فسر الفرنسي لويس ساها لاعب مانشستر يونايتد السابق، الابتسامه التي يظهر بها النجم المصري محمد صلاح بأنها تحمل الكثير من القلق بسبب وضعه مع ليفربول الإنجليزي، مشيرا إلى أن”سلوكه” يفضحه.
ساها: استمرار صلاح فى الليفر أمر عجيب
- وقال ساها فى تصريحات صحفية أن استمرار محمد صلاح مع ليفربول هذا الموسم أمر عجيب بعدما قدم كل شيء مع النادي خلال الأعوام الماضية، وتوج بالكثير من البطولات وإحراز الكثير من الأهداف، ومن المفترض أن تكون رغبته هو خوض تجربة جديدة.
- ويعتقد ساها أن الأمور ليست على ما يرام بين صلاح والمدير الفني، وهو يخفي ذلك من خلال الابتسامه التي لطالما رسمت على وجهة ولعبه بحماس كبير وتحقيقه للأرقام القياسية.
- جدير بالذكر أن صلاح كان قد وقع عقده الأخير مع الريدز صيف 2022 لمدة 3 أعوام، وبحصل على 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، لذلك فهو اللاعب الأعلى راتب في تاريخ ليفربول، ولكن مع سن الثلاثين الذي وصل إليه صلاح، هل نشهد رحيله عن الليفر ؟