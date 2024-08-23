انت الأن تتابع خبر " جود بيلينجهام " يصدم عشاق الملكي ويغيب لمدة شهر عن الملاعب للإصابة ! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تلقى عشاق ريال مدريد الإسباني صدمة قوية في بداية الموسم الحالي والذي انطلق الأسبوع الماضي حيث واجه ريال مدريد صعوبات في الجولة الأولى من افتتاحية الدوري من خلال التعادل مع مضيفه ريال مايوركا بهدف لمثله في المواجهة التي شهدت رعونة كبيرة من لاعبي الملكي في التعامل مع سير اللقاء الذي كان من الممكن أن يشهد حفلة من الأهداف لولا عدم التجانس بين اللاعبين ولا ننسىالمباراة البطولية التي قدمها لاعبو الفريق الخصم الذي قدم مباراة دفاعية وهجومية على أفضل ما يمكن .
إصابة بيلينجهام
- جدير بالذكر أن هناك بعض الأخبار السيئة التي تلقاها متابعي ريال مدريد صباح اليوم الجمعة والتي تتعلق بغياب النجم الإنجليزي ولاعب الوسط الهجومي في كتيبة الملكي جود بيلينجهام عن مباراة بلد الوليد المقبلة في الدوري بداعي الإصابة والتي قد يغيب على إثرها اللاعب عن الفريق لمدة تصل لنحو شهر من الآن وهو الأمر الذي من المنتظر أن يتم معرفة تأثيره على الفريق فاللاعب قطعة أساسية لا يمكن التفريط فيها
- في ذات السياق فإن التشخيص الطبي للإصابة التي تعرض لها اللاعب هو إصابة في العضلة الأخمصية الرقيقة في ساقه اليمنى لذا يتطلع الجميع للمباراة القادمة أمام بلد الوليد من أجل معرفة الكيفية التي سوف يتم اللعب بها في ظل غياب بيلينجهام عن الفريق والمعوض الحقيقي له والذي لن يخرج بين دياز أو مودريتش وربما يتم إقحام الفتي التركي جولر .