انت الأن تتابع خبر " جود بيلينجهام " يصدم عشاق الملكي ويغيب لمدة شهر عن الملاعب للإصابة ! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تلقى عشاق ريال مدريد الإسباني صدمة قوية في بداية الموسم الحالي والذي انطلق الأسبوع الماضي حيث واجه ريال مدريد صعوبات في الجولة الأولى من افتتاحية الدوري من خلال التعادل مع مضيفه ريال مايوركا بهدف لمثله في المواجهة التي شهدت رعونة كبيرة من لاعبي الملكي في التعامل مع سير اللقاء الذي كان من الممكن أن يشهد حفلة من الأهداف لولا عدم التجانس بين اللاعبين ولا ننسىالمباراة البطولية التي قدمها لاعبو الفريق الخصم الذي قدم مباراة دفاعية وهجومية على أفضل ما يمكن .

إصابة بيلينجهام