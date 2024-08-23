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أحمد جودة - القاهرة - علق الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، على مواجهة نظيره بلد الوليد غدًا السبت ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

كارلو أنشيلوتي يصدم جمهور ريال مدريد قبل مواجهة ريال بلد الوليد

أنشيلوتي قال في المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء الغد:"من المهم دائمًا اللعب في ملعبنا، نريد العودة وإظهار صورة جيدة والفوز بالمباراة وقضاء يوم سعيد".

وتابع:"نحن نستعد جيدًا لمباراة الأحد. لقد فهمنا جيدًا ما حدث في مايوركا وحاولنا إصلاح الأمر هذا الأسبوع. ضد بلد الوليد سيكون اختبارًا جيدًا".

وأشار:"بيلينجهام تعرض لضربة قوية في قدمه".

وواصل:"لقد افتقرنا إلى التوازن في بعض الأحيان أمام مايوركا وعلينا أن نعمل على ذلك. ليس من الصعب إيجاد الحل عندما تكون المشكلة واضحة".

وأوضح:"تحدثت مع رودريجو هذا الأسبوع وسألته إذا حدث شيء ما. وأخبرني أن الرسالة مزيفة. إنه سعيد هنا ويعمل بشكل جيد للغاية. لا توجد مشكلة معه".

وأردف:" ان نبحث عن مدافعين، لدينا العناصر بالفعل، الشباب الموجودين لدينا جيدون جدًا، مثل أسينسيو، وهناك أيضًا تشواميني".

واستطرد: "نعرف الجودة التي يتمتع بها رودريغو في هاتين المباراتين كان أداؤه جيدًا جدًا. مع هذا الفريق الدفاعي للغاية، يتعين على المهاجمين العمل بجدية أكبر وهو يقدم مستوى جيد".

وعن استقبال الجماهير لكليان مبابي في البرنابيو قال:"سيكون يومًا جميلًا للغاية بالنسبة لمبابي، حيث سيلعب لأول مرة في البرنابيو بقميص ريال مدريد. سوف يستمتع المشجعون بذلك".