نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "صدمة كبرى" جود بيلنجهام يغيب عن ريال مدريد وبلد الوليد بسبب الإصابة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي ريال مدريد، إصابة لاعبه الإنجليزي جود بيلينجهام في تدريبات الفريق الملكي قبل مواجهة بلد الوليد.

ونشر النادي الإسباني بيانًا حول إصابة اللاعب الإنجليزي جاء كالتالي:"بعد الفحوصات التي أجريت اليوم على لاعبنا جود بيلينجهام من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، تم تشخيص إصابته في العضلة الأخمصية الرقيقة في ساقه اليمنى".

فيما كشفت تقارير صحفية عن مدة غياب اللاعب الإنجلييزي والتي أشارت إلى أنه سيغيب لمدة شهر بسبب الإصابة.

ويلاقي ريال مدريد غدًا ضيفه بلد الوليد على ملعب سانتياجو برنابيو ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري الإسباني "الليجا".