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أحمد جودة - القاهرة - تعاقد نادي بروكسي، مع يحيى شاهين، لاعب فريق الكرة الأول لمركز شباب بسيون، بداية من الصيف الجاري لمدة 3 مواسم مقبلة.

رسميا.. بروكسي يضم يحيى شاهين لمدة 3 مواسم

وأعرب شاهين عن سعادته بالانضمام لصفوف بروكسي قائلا: "سعيد بالانضمام لصفوف بروكسي وأتمنى أن تكون انطلاقة بالنسبة لي نحو تحقيق أحلامي خلال المرحلة المقبلة".

وتابع: "أشكر إدارة بروكسي على ثقتهم في قدراتي وأتمنى تحقيق أهداف النادي خلال الموسم المقبل".

وأتم: "بروكسي منظومة محترفة للغاية وسأبذل قصارى جهدي للظهور بشكل مميز يساعد الفريق على تحقيق ما يريد".