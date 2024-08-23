انت الأن تتابع خبر بديل " عبد المنعم " .. الأهلي يضع هذا النجم ضمن خياراته حال فشل صفقة أشرف داري المغربي والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يبدو أن إدارة النادي الأهلي مصممة على التعاقد مع لاعب مميز في مركز قلب الدفاع بعد أن رحيل أحد أهم العناصر في الخط الخلفي وهو اللاعب محمد عبدالمنعم عن صفوف الفريق الأحمر من أجل تحقيق حلمه بخوض تجربة احترافه الأوربي من بوابة الدوري الفرنسي حيث يلمع نجم اللاعبين والذي يعتبر خطوة مهمة من أجل الانتقال للدوري الانجليزي أن الإسباني هما الدوريات الأفضل في العالم في الوقت الحالي لكن اللاعب يمتلك من الطموح والقدرات ما يكفل له النجاح في حال تأقلم بشكل جيد وبالعودة لاختيارات النادي الأهلي فإن النادي يرغب في تعزيز ذلك المركز بشكل عاجل
مدافع الأهلي القادم
- جدير بالذكر أن هناك مفاوضات قوية تتم من جانب النادي الأهلي في الفترة الحالية من أجل التعاقد مع المدافع المغربي أشرف داري لاعب نادي بريست الفرنسي الذي يعد مطلبا رئيسيا للمدير الفني السويسري مارسيل كولر الذي يرغب في التعاقد مع مدافع بمواصفات خاصة في هذا المركز كي يحدث نقلة في قدرات النادي الدفاعية
- في ذات السياق فإن الحديث داخل النادي الأهلي لا يتوقف أيضا فيما يتعلق باللاعب إياد العسقلاني مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي روستوف الروسي حيث أن اللاعب ما زال ضمن دائرة اهتمامات الفريق الأحمر لكن الأولوية في الفترة الحالية للتعاقد مع النجم المغربي حسب ترتيب مدرب الفريق كولر لأولوية الصفقات .