انت الأن تتابع خبر بقى زميل محمد صلاح.. نجم مصري جديد ينضم إلى صفوف ليفربول الإنجليزي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استطاع نادي ليفربول الإنجليزي المحترف في صفوفه المصري محمد صلاح، ضم صفقة من العيار الثقيل، من أجل تدعيم صفوفه بأبرز اللاعبين من أجل المنافسة على لقب البريميرليج بعدما حسمه الموسم الماضي مانشستر سيتي.

المصري ألفين أيمن في صفوف ليفربول

وحسم فريق “الريدز” صفقة الشاب صاحب الأصول المصرية ألفين أيمن، مدافع فريق وولفرهامبتون، ليكون في صفوف ليفربول بداية من الصيف المقبل، وكتب الصحفي المخضرم المتخصص في أخبار الانتقالات فابريزيو رومانو عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي: “أتم نادي ليفربول الإنجليزي صفقة الموهبة الشابة ألفين أيمن البالغ من العمر 16 عاما من نادي وولفرهامبتون”.

انضمام ألفين أيمن إلى الريدز لمدة 5 سنوات