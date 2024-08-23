انت الأن تتابع خبر كولر يرغب في تعزيز الفريق بالتعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل .. طلبات السويسري منطقية ! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يبدو أن هناك شئ يدور في عقل المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السويسري مارسيل كولر الذي يرغب في تحقيق مجد رفقة الأحمر لا يمكن لأحد الوصول إليه بعده من خلال الاستمرار علي نفس النهج والفوز بكل البطولات الممكنة وتحقيق مشاركة فعالة في كأس العالم للأندية والتي تعتبر البطولة التي يهتم لها النادي كثيرا كونها تحظى باهتمام عالمي ومن الممكن أن يتم التسويق للنادي من خلالها بشكل كبير لذا فإن العمل في الميركاتو الحالي يتم بناءا على تلك النظرة المستقبلية التي يتشاركها الجميع في النادي الأهلي

طلبات كولر في الصيف