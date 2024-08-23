نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال الليبي وكيتارا في الكونفيدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الليبي لمواجهة نظيره فريق كيتارا الأوغندي اليوم الجمعة الموافق 23 أغسطس الحالي بستاد شهداءبنينا ضمن منافسات إياب دور الإقصائيات من الكونفيدرالية الإفريقية.

موعد مباراة الهلال وكيتارا

وتنطلق صافرة بداية مباراة الهلال وكيتارا مساء الجمعة في تمام الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 9:00 بتوقيت أبوظبي.

نتيجة مباراة كيتارا والهلال

وفاز فريق الهلال الليبي على نظيره كيتارا الأوغندي بنتيجة 3/2 في اللقاء الذي جمع بينهم بذهاب دور مرحلة الإقصائيات من المسابقة المحلية.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وكيتارا

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.