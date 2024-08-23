موقف كريستنسن من الرحيل عن برشلونة.. مفاجأة غير متوقعة

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن موقف النجم الدولي أندرياس كريستنسن مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، من الرحيل بشكل رسمي عن صفوف النادي الكتالوني في الصيف الجاري.

موقف كريستنسن من الرحيل عن برشلونة

وبحسب ما كشفته شبكة "SER" الاسبانية، فإن نادي برشلونة وكريستنسن يستبعدان رحيل اللاعب في الوقت الحالي، كما أكدت بيئة اللاعب أنه سعيد داخل الكامب نو ولا يرغب في الرحيل.

وأوضحت الشبكة، أن أندرياس كريستنسن، لم يتدرب اليوم بسبب الانزعاجات لكن فليك المدير الفني لفريق برشلونة سعيد به، ويتمسك بتواجده داخل صفوف الفريق في الفترة القادمة.

والجدير بالذكر أن فريق برشلونة، يستعد لخوض مواجهة قوية أمام نظيره أتليتك بيلباو، مساء غدا السبت في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والتاسعة مساءًا بتوقيت أبو ظبي، في بطولة الدوري الإسباني.