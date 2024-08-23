انت الأن تتابع خبر تعديل المركز.. الشحانية لمواجهة قوية أمام الوكرة اليوم بدوري نجوم قطر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تترقب جماهير كرة القدم القطرية موعد انطلاق مباراة الشحانية والوكرة، والتي سوف تجمع بين الفريقين اليوم الجمعة،ويأتي ذلك في إطار مباريات الأسبوع الثالث من مسابقة دوري نجوم قطر 2024، حيث ستكون مواجهة نارية، لن يتخلى من خلالها أي من الفريقين عن تحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط، حتى يتمكن كل فريق من تصحيح المسار ومحاولة التواجد في مركز قوي داخل جدول الترتيب.

موعد مباراة الشحانية والوكرة

يستقبل “الشحانية” ضيفه “الوكرة ” في ثالث جولات دوري نجوم قطر على أرضية ملعب “جاسم بن حمد” ، وتنطلق المباراة عند الساعة الثامنة والنصف مساء الجمعة الموافق 23 أغسطس 2024، وتنقل المباراة حصريا عبر قناة”الكأس 1 ” بتعليق “احمد الطيب” وقناة”بي إن سبورت” بتعليق “عادل خلو”.

استعدادات الفريقين للمباراة

يخوض الوكرة هذا اللقاء وعينه على تحقيق الفوز، حيث يرغب في تعديل مكانه في جدول الدوري، من أجل محاولة التواجد في مركز قوي يساعده على الاستمرار بقوة في هذه المنافسة، و اليوم اللقاء سيكون على ملعبه وهو ما يدعم ثقته في القدرة على تحقيق الانتصار والعودة بقوة في المسابقة، ولكن عليه الاستعداد جيدا لأنه في مواجهة خصم قوي وعنيد هزيمته لن تكون سهلة، بل يحتاج لمزيد من الاستعداد القوي، من أجل الخروج من اللقاء بشكل مشرف.

وفي الناحية الأخرى لن يتخلى الوكرة في هذا اللقاء عن تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط، حيث يرغب في التواجد في المراكز الأولى ضمن الرباعي الذهبي، حتى يتواجد بقوة في هذه المسابقة، واليوم اللقاء سيكون خارج ملعبه وهو ما يحتاج منه مزيد من التركيز والاستعداد القوي حتى يتمكن من الخروج بالثلاث نقاط.

ترتيب الفريقين في جدول الدوري القطري