نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ديبالا يتراجع عن قراره بالانتقال إلى الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت صفقة انتقال باولو ديبالا من نادي روما الإيطالي إلى الدوري السعودي تطورات مفاجئة، وفقًا لما ذكرته التقارير الصحفية.

ديبالا يتراجع عن قراره بالانتقال إلى الدوري السعودي

في الأيام الماضية، تداولت أنباء تفيد بأن ديبالا قد وافق على الانضمام إلى نادي القادسية السعودي ومغادرة روما. وظهر اللاعب الأرجنتيني يوم الخميس وهو يغادر مقر تدريبات فريقه في روما، وسط توديع الجماهير له بعاطفة واضحة.

ومع ذلك، أعلن الصحفي فابريزو رومانو أن ديبالا قرر التراجع عن فكرة الانتقال إلى القادسية السعودي. وأوضح رومانو أن اللاعب رفض عرضًا مغريًا بقيمة 75 مليون يورو كراتب مقسم على ثلاث سنوات، مفضلًا البقاء في صفوف روما.

تباينت الروايات حول سبب تعثر الصفقة، حيث يشير البعض إلى أن ديبالا هو من رفض العرض المالي، في حين يرى آخرون أن روما لم يكن راضيًا عن المقابل المالي المعروض، والذي يتراوح بين 3 إلى 4 ملايين يورو بالإضافة إلى المكافآت.

في هذا السياق، نشر ديبالا مقطع فيديو على حسابه على إنستجرام، قال فيه: "شكرًا لك يا روما، سأراك يوم الأحد". يُذكر أن لديبالا شرط جزائي في عقده بقيمة 12 مليون يورو، والذي انتهى في 31 يوليو، فيما يمتد عقده الحالي حتى نهاية الموسم مع خيار التمديد لمدة عام إضافي بنفس الراتب.