الدويش يتهم برنامج الاستقطاب بخرق حقوق الإنسان : بسبب ساديو ماني والنصر ! تفاصيل نارية

انت الأن تتابع خبرالدويش يتهم برنامج الاستقطاب بخرق حقوق الإنسان : بسبب ساديو ماني والنصر ! تفاصيل نارية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في تطور مثير يعكس التوترات المتصاعدة داخل الأوساط الرياضية، أطلق الإعلامي الرياضي محمد الدويش هجوما ناريا على برنامج الاستقطاب، متهما إياه بانتهاك حقوق الإنسان في سياق صفقة انتقال النجم السنغالي ساديو ماني من نادي النصر السعودي.

في رسالة قوية عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس"، سلط الدويش الضوء على تفاصيل مثيرة للجدل بشأن الإجراءات المتخذة في الصفقة، مما أثار جدلا واسعا حول ممارسات برنامج الاستقطاب والموقف الحالي للنجم السنغالي مع النادي.

الدويش يتهم برنامج الاستقطاب بخرق حقوق الإنسان