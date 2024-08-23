انت الأن تتابع خبر حادثة غير متوقعة تسبب ارتباك لعضو إدارة النصر: تفاصيل الموقف المحرج والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في عالم كرة القدم، حيث الأضواء تسلط دائمًا على اللاعبين والأداء داخل الملعب، يمكن أن تكشف الحوادث غير المتوقعة أحيانًا عن جوانب أخرى تتعلق بالإدارة والهيكل التنظيمي للنادي. واحدة من هذه الحوادث حدثت مؤخرًا في نادي النصر، وتحديدًا خلال مباراة النصر ضد التعاون في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

بعد تعثر فريق النصر أمام الرائد في دوري روشن يوم الخميس، كشف الإعلامي الرياضي عبدالعزيز السويد عن حادثة غريبة ومحرجة خلال مباراة النصر والتعاون في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

وفقًا للسويد، ارتكب أحد أعضاء مجلس إدارة نادي النصر خطأ فادحًا أثناء المباراة، حيث لم يستطع التمييز بين فريقه وفريق التعاون بسبب تشابه الألوان بين القميص الاحتياطي للنصر وقميص التعاون.

في تصريحاته عبر برنامج "كورة"، قال السويد: "الجماهير النصراوية ترغب في أن يكون من يدير النادي نصراويًا حقيقيًا". وأضاف: "في مباراة التعاون، أحد أعضاء مجلس إدارة نادي النصر لم يكن قادرًا على التمييز بين فريقه والمنافس! أنا أتحمل المسؤولية كاملة عن هذا الكلام ولدي شهود على ما أقول!".

هذه الحادثة أثارت موجة من السخرية على وسائل التواصل الاجتماعي، وتساءل الكثيرون عن كيفية وقوع مثل هذا الخطأ الجسيم من قبل مسؤول كبير في نادي بحجم النصر.

تفاوتت ردود الأفعال على هذه الحادثة؛ حيث سخر البعض من هذا الموقف، في حين رأى آخرون أن الحادثة تعكس حالة من الفوضى داخل النادي.

تسلط هذه الحادثة الضوء على وجود مشكلة إدارية عميقة في نادي النصر، تتجاوز اللاعبين والجهاز الفني، مما يشير إلى ضرورة إعادة تقييم السياسات الإدارية وإجراء تغييرات جذرية. يبدو أن "قلعة العالمي" بحاجة إلى إصلاحات شاملة لاستعادة هيبتها وتلبية طموحات جماهيرها.