نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. جوندوجان يعود إلى مانشستر سيتي وديبالا يرفض القادسية وصدمة بيلينجهام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية في السطور التالية:

ديبالا يتراجع عن قراره بالانتقال إلى الدوري السعودي

شهدت صفقة انتقال باولو ديبالا من نادي روما الإيطالي إلى الدوري السعودي تطورات مفاجئة، وفقًا لما ذكرته التقارير الصحفية.

في الأيام الماضية، تداولت أنباء تفيد بأن ديبالا قد وافق على الانضمام إلى نادي القادسية السعودي ومغادرة روما. وظهر اللاعب الأرجنتيني يوم الخميس وهو يغادر مقر تدريبات فريقه في روما، وسط توديع الجماهير له بعاطفة واضحة.

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رونالدو يتحدي الجميع بعد تعثر النصر أمام الرائد

وجه البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر، رسالة هامة للجماهير بعد الوقوع في فخ التعادل أمام الرائد بنتيجة 1-1 في أولى جولات الموسم الجديد من مسابقة دوري روشن السعودي.

تعادل النصر، مع نظيره الرائد بـ1-1 على أرضية ملعب “الأول بارك”، حيث سجل رونالدو أول أهداف فريقه في المسابقة هذا الموسم قبل أن يدرك محمد فوزير التعادل للفريق القيصمي.

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مدرب كريستال بالاس يوضح حقيقة رغبته في ضم رحيم ستيرلينج

أوضح أوليفر جلاسنر مدرب كريستال بالاس، إمكانية التعاقد مع رحيم ستيرلينج لاعب تشيلسي الذي يقترب من خطوة الرحيل عن “ستامفورد بريدج” في ميركاتو الصيف الحالي.

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مدة غياب بيلينجهام عن ريال مدريد بعد تعرضه للإصابة

أصدر نادي ريال مدريد الإسباني بيانًا رسميًا اليوم الجمعة بشأن حالة لاعبه جود بيلينجهام قبل مباراته المقبلة في الدوري الإسباني "الليجا" لموسم 2024-2025 ضد بلد الوليد.

وكان الفريق قد بدأ موسمه بتعادل إيجابي 1-1 مع ريال مايوركا في الجولة الأولى.

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مانشستر سيتي يعلن التعاقد مع الكاي جوندوجان

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي رسميًا صباح اليوم الجمعة والموافق الثالث والعشرين من أغسطس الجاري عن التوقيع مع اللاعب الألماني الكاي جوندوجان قادم من برشلونة.