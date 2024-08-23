نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. نجم برشلونة مستمر حتى 2029 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي برشلونة، اليوم الجمعة، بقاء أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم لفترة طويلة بعد توقيع عقد جديد معه.

برشلونة يعلن بقاء ب أو فيكتور حتى 2029

كشف حساب برشلونة الرسمي عبر منصة “إكس” للتواصل الاجتماعي، عن استمرار المهاجم الشاب ب أو فيكتور لاعب الفريق الكروي الأول حتى عام 2029.

ونشر حساب برشلونة، صورة ب أو فيكتور رفقة خوان لابورتا رئيس النادي، مع تعليق: “ب أو فيكتور برشلوني حتى عام 2029”.

وكان برشلونة قد توصل لاتفاق مع جيرونا يقضي باستمرار ب أو فيكتور مع “البلوجرانا” بعدما قضى فترة إعارة معه سابقًا.

ويرتدي ب أو فيكتور، الذي تألق مع رديف برشلونة الموسم الماضي، القميص رقم 18 مع البلوجرانا بالموسم الجديد.