نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. قرار مفاجئ من لجنة التخطيط الجديدة بالأهلي بشأن صفقتي بن رمضان وأشرف داري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خلال الأيام القليلة المقبلة، تستعد لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، برئاسة مختار مختار، لحسم عدة ملفات هامة تتعلق بفريق كرة القدم. من بين أبرز هذه الملفات مراجعة أوضاع بعض اللاعبين لتحديد مصيرهم بشأن الاستمرار مع الفريق في الموسم القادم.

يتابع لاعبو الأهلي باهتمام قرارات اللجنة تحت قيادة مختار مختار، الذي تولى هذا المنصب خلفًا لمحسن صالح، الذي اعتذر عن استكمال مهمته بعد نهاية الموسم الحالي.

قرار مفاجئ من لجنة التخطيط الجديدة بالأهلي

تناقش اللجنة بشكل خاص أوضاع اللاعبين المرشحين للخروج من الفريق لأسباب مختلفة، كما تعمل على تقييم ملفات اللاعبين الذين يتم النظر في التعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وفقًا لاحتياجات السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق.

ومن بين هؤلاء اللاعبين، التونسي محمد علي بن رمضان، لاعب نادي فرينكفاروزي المجري، والمغربي أشرف داري، لاعب فريق بريست الفرنسي.

ووفقًا لمصدر موثوق داخل النادي، فقد أوصت لجنة التخطيط بعدم المبالغة في دفع مبالغ كبيرة للتعاقد مع لاعبين من شمال إفريقيا، خاصة أن بعضهم كانوا يلعبون في أنديتهم المحلية لفترة ليست ببعيدة، وأن الأسعار التي تطلبها الأندية الأوروبية مبالغ فيها.

وأكد المصدر أن رغم رغبة الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر في التعاقد مع محمد علي بن رمضان وأشرف داري، فإن لجنة التخطيط شددت على ضرورة الالتزام بشروط النادي وعدم دفع مبالغ طائلة، مع التركيز على الفرص التي سيوفرها اللعب للأهلي، خصوصًا مع اقتراب مشاركة النادي في بطولة كأس العالم للأندية، والتي تجمعه بكبار أندية العالم.