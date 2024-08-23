نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا.. برشلونة يعلن تجديد عقد ب أو فيكتور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن نادي برشلونة الإسباني بشكل رسمي مساء اليوم الجمعة والموافق الثالث والعشرين من أغسطس الجاري عن تجديد عقد لاعب الفريق ب أو فيكتور.

وقرر برشلونة استمرار ب أو فيكتور معه في الفريق مدة أطول بعقد يمتد حتى صيف 2029 القادم.

ووفقًا لما قاله برشلونة في بيان رسمي له بشأن ضم ب أو فيكتور: "لقد وقع مهاجم البارسا على عقد جديد برفقة خوان لابورتا ونائب الرئيس رافا يوستي، ومدير الكرة ديكو رفقة عدد من أفراد عائلة اللاعب بعقد يصل إلى صيف 2029 المقبل".

وتابع: "نجح ب أو في إثبات جدارته ببراعة بعد اللعب مع أتلتيكو مدريد على سبيل الإعارة من جيرونا النسخة الماضية وخوض فترة إعداد مميزة مع الفريق الأول لهذا الصيف فإننا نرحب به مرة أخرى بيننا".

وظهر ب أو فيكتور بشكل رسمي مع برشلونة ضد فالنسيا في الجولة الأولى من الدوري الإسباني هذا الموسم وتألق بشكل ملحوظ وهو ما جعل إدارة النادي تقرر منحه مدة أطول للبقاء مع الفريق.