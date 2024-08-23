أنشيلوتي يختار "المايسترو" لتعويض غياب بيلينجهام أمام بلد الوليد

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أحمد جودة - القاهرة - اختار الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، اللاعب الذي سيشارك في تشكيل الفريق الملكي الأساسي بعد خسارة خدمات الإنجليزي الدولي جود بيلينجهام بسبب الإصابة.

مودريتش يشارك أساسيًا أمام بلد الوليد

تشير تقارير إعلامية إسبانية إلى غياب بيلينجهام عن ريال مدريد لمدة شهر تقريبًا، إثر إصابته إصابته في العضلة “الأخمصية الرقيقة” في ساقه اليمنى.

وحسب ما أوردته صحيفة “ماركا” الإسبانية فإن كارلو أنشيلوتي سوف يستعيد بخدمات لوكا مودريتش أو أردا جولير لتعويض غياب جود بيلينجهام.

بينما ذكر موقع “ريليفو” الإسباني إن أنشيلوتي استقر على مشاركة مودريتش أساسيًا في مباراة ريال مدريد القادمة أمام بلد الوليد.

ويستعد فريق ريال مدريد، لاستقبال بلد الوليد على ملعب “سانتياجو برنابيو”، يوم الأحد المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الإسباني موسم 2024/25.

ودشن ريال مدريد، حملة دفاعه عن لقب الدوري الإسباني بتعادل مثير أمام مايوركا بهدف لمثله، في الجولة الأولى من الموسم الجديد.