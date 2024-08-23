نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. والد أشرف داري يعلن موعد انضمام نجله إلى الأهلي رسميًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن زهير داري، والد اللاعب أشرف داري مدافع فريق ستاد بريست الفرنسي، عن التوصل إلى اتفاق نهائي مع النادي الأهلي لانتقال نجله إلى صفوف القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، كما أوضح موعد الإعلان الرسمي عن الصفقة.

موعد انضمام أشرف داري إلى الأهلي

يعمل النادي الأهلي على تعزيز صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، خاصة في مركز قلب الدفاع، مع اقتراب محمد عبد المنعم من الانتقال إلى نادي نيس الفرنسي.

وفي تصريحات لصحيفة "هسبورت" المغربية، كشف زهير داري: "تم التوصل إلى اتفاق نهائي بين جميع الأطراف، ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي بعد المباراة المقبلة لنادي ستاد بريست."

ومن المقرر أن يواجه ستاد بريست فريق لانس في منافسات الدوري الفرنسي يوم الأحد المقبل، الموافق 25 أغسطس الجاري.