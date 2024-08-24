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أحمد جودة - القاهرة -

نجح بورتو البرتغالي في الحصول علي خدمات المهاجم الإسباني الواعد صاحب الأصول النيجيرية سامو أوموروديون قادمًا من أتلتيكو مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

رسميًا.. بورتو البرتغالي يضم هدف تشيلسي

حيث أعلن النادي البرتغالي عبر موقعه الرسمي عن إتمام التعاقد مع سامو أوموروديون حتي يونيو 2029، بعدما اجتاز الفحوصات الطبية.

ووفقًا لما ذكرته التقارير الإسبانية، فإن قيمة صفقة انتقال المهاجم الإسباني إلي بورتو بلغت 15 مليون يورو، بالإضافة إلي وجود بند يسمح لنادي أتلتيكو مدريد في الحصول علي 50% من عائد بيع اللاعب في المستقبل.

بورتو البرتغالي يتعاقد مع الإسباني أوموروديون

وكان سامو أوموروديون قريبا من الانتقال إلي صفوف تشيلسي الإنجليزي، ولكن الصفقة تعثرت بسبب أمور مالية.

والجدير بالذكر أن المهاجم الإسباني سامو البالغ من العمر 20 عاما، انتقل الموسم الماضي إلى صفوف ألافيس على سبيل الإعارة.

وقدم اللاعب الإسباني مشوارًا مميزًا مع ألافيس بكافة المسابقات خلال الموسم المنتهي، حيث شارك مع الفريق في 26 مباراة، أحرز خلالهم 9 أهداف، وصنع تمريرة وحيدة حاسمة.

