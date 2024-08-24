نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضربة موجعة للمنتخب الأنجليزي بسبب بيلينجهام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، جود بيلينعهام، خطر الغياب لفترة بسبب الإصابة، ومن الممكن أن يغيب عن بداية حملة المنتخب الإنجليزي في بطولة دوري أمم أوروبا.

ضربة موجعة للمنتخب الأنجليزي بسبب بيلينجهام

قالت وكالة الأنباء البريطانية بي.أيه.ميديا: "بيلينعهام تعرض لإصابة في السابق، وأشارت التقارير في إسبانيا إلى أن اللاعب الإنجليزي 21 عامًا لن يكون متاحًا إلا بعد فترة التوقف الدولي".

ويبدأ المنتخب الإنجليزي حملته في دوري الأمم تحت قيادة مدربه المؤقت لي كارسلي بمواجهة مضيفه إيرلندا 7 سبتمبر (أيلول)، قبل استضافة منتخب فنلندا في ويمبلي بعدها بثلاثة أيام.

وأصدر ريال مدريد بيانا، اليوم الجمعة ذكر فيه: "عقب الفحوص التي خضع لها بيلينغهام من قبل الفريق الطبي بريال مدريد، تم تشخيص إصابة اللاعب بإصابة في ساقه اليمنى".

وأضاف البيان: "سيتم متابعة تطوره".

ويستضيف ريال مدريد فريق ريال بلد الوليد، بعد غد الاحد، كما أن لديه مباراتين أمام لاس بالماس وريال بيتيس قبل فترة التوقف الدولي.