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أحمد جودة - القاهرة -



قال نصر ابراهيم نجم الزمالك السابق أن جيل الثمانينات في الكرة المصرية دفع ثمن المجاملات وقلة المعسكرات رغم تواجد عدد ضخم من النجوم الكبار في الزمالك والاهلي لكن ضعف الاعداد تسبب في ابتعادهم عن كأس العالم.

نصر إبراهيم: المجاملات حرمت جيل الثمانينات من المونديال.. وهذا سبب تفوق تونس علينا



وقال نصر في تصريحات تلفزيونية لبرنامج زملكاوي مع الإعلامي محمد صبري الذي يذاع على قناة الزمالك، ان المعسكرات التي كانت تقام للمنتخب كانت في نادي البلاستيك ولم يكن هناك مباريات دولية قوية.



وتابع، يأتي ذلك بجانب المجاملات في الاختيار بعكس تونس التي كان يخوض منتخبها معسكرات في فرنسا ووديات مع منتخبات أوروبية.



واختتم، ما حدث هو ما ضيع على جيل الثمانينات فرصة التواجد في المحافل الكبرى وتسبب في تفوق تونس علينا في تلك الحقبة.