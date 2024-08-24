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أحمد جودة - القاهرة - يزداد بحث واهتمام الجمهور في كل مكان خلال الساعات القليلة الماضية عن تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع ضد برايتون في الدوري الإنجليزي والذي يحظى باهتمام ومتابعة كبيرة من الجمهور في كل مكان.

ويقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير التالي، كافة التفاصيل التي تتعلق بـ تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع ضد برايتون في الدوري الإنجليزي والتي يهتم بها الجمهور في كل مكان.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد برايتون في الدوري الإنجليزي

وتقام مباراة برايتون ضد مانشستر يونايتد يوم السبت الموافق 24 أغسطس 2024، في تمام الساعة 2:30 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، و3:30 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع ضد برايتون في الدوري الإنجليزي