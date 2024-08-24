نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم 24-8-2024 في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع كبير من عشاق ومحبي الكرة الإنجليزية عن مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي من أجل متابعة نجومه المتألقين سواء في بطولة البريميرليج أو دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

نجح مانشستر سيتي في التتويج بلقب البريميرليج في الموسم الماضي الذي احتل صدارته برصيد 91 نقطة بينما جاء آرسنال في المركز الثاني برصيد 89 نقطة بينما تراجع ليفربول إلى المركز الثالث برصيد 82 نقطة.



يتم نقل مباريات الدوري الإنجليزي عبر قنوات بي إن سبورت القطرية الحاصلة على ملكية إذاعة بطولة البريميرليج في الموسم الحالي.

ويستعرض دوت الخليج الرياضي مباريات الجولة الثانية من البريميرليج...

- برايتون ومانشستر يونايتد الساعة 2 ونصف ظهرا بتوقيت مصر

- كريستال بالاس وويستهام الساعة 5 مساء بتوقيت مصر

- فولهام وليستر سيتي الساعة 5 مساء بتوقيت مصر

- مانشستر سيتي وإبسويتش تاون الساعة 5 مساء بتوقيت مصر

- ساوثهامبتون ونوتنجهام فورست الساعة 5 مساء بتوقيت مصر

- توتنهام وايفرتون الساعة 5 مساء بتوقيت مصر

- أستون فيلا وآرسنال الساعة 7 ونصف مساء بتوقيت مصر