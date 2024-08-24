نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الهلال المتوقع ضد الأخدود في الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر البرتغالي خورخي جيسوس مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال على تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق الأخدود اليوم السبت الموافق 24 أغسطس الحالي في لقاء هام بينهما بستاد مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري روشن.

موعد مباراة الهلال ضد الأخدود

وتبدأ صافرة انطلاق مباراة الهلال والأخدود مساء السبت في تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 10:00 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والأخدود

تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

تشكيل الهلال المتوقع ضد الأخدود