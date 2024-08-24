نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معلق مباراة الاتحاد ضد الخلود في الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، ضيفا ثقيلا على نظيره فريق الخلود اليوم السبت الموافق 24 أغسطس الحالي في لقاء هام بينهم بستاد الحزم ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري روشن.

موعد ومعلق مباراة الاتحاد ضد الخلود

وتبدأ صافرة انطلاق مباراة الاتحاد والخلود مساء السبت في تمام الساعة 7:10 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 8:10 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والخلود

تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

تشكيل الاتحاد المتوقع أمام الخلود

حراسة المرمى: رايكوفيتش

خط الدفاع: الشنقيطي، سعد موسى، الصقور، كادش.

خط الوسط: الناشري، كانتي، الغامدي.

خط الهجوم: موسى ديابي، حسام عوار، كريم بنزيما