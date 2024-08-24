نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة آرسنال وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد فريق آرسنال لمواجهة نظيره فريق أستون فيلا، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الإنجليزي

فاز فريق آرسنال على نظيره وولفرهامبتون بهدفيين نظيفين خلال الجولة الأولى من مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

في المقابل بينما حقق فريق أستون فيلا فوزًا على نظيره وست هام بهدفين مقابل هدف بالجولة الأولى من البريميرليج.

موعد مباراة أرسنال وأستون فيلا

تنطلق هذه المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي

وتعد مجموعة قنوات بين سبورتس هي الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم 2024-2025.