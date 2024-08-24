نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ع الطاير: تاج العميد.. فراخ أفشة.. تشفير القضاة.. بطل مظلوم.. اكتشاف مرض مزمن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كل يوم أحداث وتصريحات، إشادات وانتقادات.. وبين هذا وذاك يقف الرأي الحر في منتصف الخط الفاصل بين الأبيض والأسود، يعرض وجهة نظره بحيادية فتارة يميل للأبيض وتارة أخرى للأسود.. الأهم الحق مع من؟ أهلًا بكم في "ع الطاير" زاوية نقدية للأحداث اليومية، يقدمها مؤمن الجندي في سطور موجزة.

تاج العميد



حسام حسن المدير الفني للمنتخب المصري، أعلن قائمته وسط حالة من الجدل والهجوم، خاصة أن عمر جابر نجم بيراميدز نشر فيديو ملخص لمساته ووضع حساب المدير الفني "tag" على موقع التواصل الاجتماعي في المنشور لكي يشاهده. "لكل مدير فني رؤية.. لكن الهلال ضد حسام معرفش ليه!".

فراخ أفشة



محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي، في منشور متداول وهو يأكل "البروست" فطلب منه صاحب المطعم أن يقول رأيه بصراحة فقال "الأكل وحش".. "أفشة طيب وطبيعي لكن ليست الطبيعية أن نجرح الناس، الكلمة الطيبة صدقة".

مرض مزمن



نادي إنبي يطلب من الزمالك مستحقات خاصة بصفقة إسلام عوض منذ ما يقرب ١٧ عامًا.. "متعجب من وضع نادي الزمالك.. فهذا النادي من يوم أن وعيت على كرة القدم وهو يعيش في حلقات متتالية من مسلسل أزمات وديون لا تنتهي.. مرض مزمن".



تشفير دورة القضاة

كرة القدم متعة، افتقدنا لها في البطولات المصرية بعد أن تحولت لطعام "بايت" وفي كثير من الأحيان "محمض".. رأيت دورات مصرية بالصدفة عبر الفيس بوك، مثل القضاة، الرفاعيين، منشية القاضي، وغيرهم.. "أنا بقول نشفر الدورات دي وهندفع بسعادة أفضل من الدوري المصري".



بطل مظلوم



كل يوم بطل.. مصر ولادة، لكن لا نعرف عنهم شيء، هذا الأمر يحزنني بشدة! الشباب تيأس وتغضب وجميعنا نظلمهم ونقسو عليهم بعدم تقديرهم بعد مشوار من الكفاح والحصول على ميداليات.. "كريم عبد التواب بطل باراليمبي مصري" شجعوا نجوم الظل.. المغمورون.. الصامتون! وكلامي للجميع، مسؤولون.. جمهور.. صحافة.. تليفزيون.. سوشيال ميديا".

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