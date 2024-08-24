نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تاريخ مواجهات مانشستر يونايتد وبرايتون في الدوري الإنجليزي.. الشياطين الحمر الأفضل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعرض لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" تاريخ مواجهات الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، مع نظيره برايتون، قبل مواجهة اليوم في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المنتظر أن تقام مباراة مانشستر يونايتد ضد برايتون، مساء اليوم السبت في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة؛ والثالثة والنصف عصرا بتوقيت أبو ظبي.

تاريخ مواجهات مانشستر يونايتد وبرايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز

وواجه فريق مانشستر يونايتد نظيره برايتون، في 15 مباراة من قبل في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، حقق خلالهم الشياطين الحمر الفوز في 9 مواجهات، وتفوق برايتون على اليونايتد في 6 لقاءات من قبل.

كما لم يحسم التعادل بين الفريقين أي مباراة من المباريات التي جمعت بينهما حتى الآن.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد برايتون في الدوري الإنجليزي

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية؛ هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.