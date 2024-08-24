نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الإسماعيلي وطلائع الجيش بكأس مصر والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاسماعيلي لمواجهة نظيره فريق طلائع الجيش ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

وفاز طلائع الجيش على نظيره الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 5-3 بعد التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 في ثمن النهائي.

في المقابل فاز الإسماعيلي على سموحة بثنائية دون رد.

موعد مباراة الإسماعيلي وطلائع الجيش بكأس مصر

وتنطلق هذه المباراة في السادسة مساء اليوم السبت، على ستاد جهاز الرياضة العسكري.

القنوات الناقلة لمباراة الإسماعيلي ضد طلائع الجيش

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الرسمي لجميع مباريات بطولات دوري نايل.