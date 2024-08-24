نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سام مرسي باختبار صعب.. موعد مباراة مانشستر سيتي ضد إبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف نادي مانشستر سيتي نظيره إبسويتش تاون مساء اليوم السبت 24-8-2024 على ملعب "الاتحاد"، معقل السيتيزن، ضمن منافسات الأسبوع الثاني من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان قد حقق مانشستر سيتي في أولى مباريات البريميرليج الفوز أمام تشيلسي بهدفين دون مقابل على ملعب "ستامفورد بريدج".

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد إبسويتش في الدوري الإنجليزي

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة مانشستر سيتي ضد إبسويتش تاون اليوم السبت في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد إبسويتش في الدوري الإنجليزي

يمكنكم مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد إبسويتش تاون مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق العماني خليل البلوشي.